Lange war unklar, ob und wie es mit der "Wonder Woman"-Reihe weitergehen wird. Nun verrät Schauspielerin Gal Gadot, dass ein dritter Teil entwickelt werden soll - wieder mit ihr in der Hauptrolle.

Die Fans dürfen sich offenbar auf einen dritten Teil von "Wonder Woman" freuen. Das hat Schauspielerin Gal Gadot (38) im Interview mit "ComicBook.com" verraten. Demnach solle ein weiterer Teil der Comic-Verfilmung auch nach den Veränderungen an der Spitze der DC Studios entwickelt werden.

"Ich liebe es, Wonder Woman zu sein"

In dem Interview wollte die israelische Schauspielerin eigentlich Werbung für ihren neuen Netflix-Film "Heart of Stone" machen. Doch dann kam das Gespräch schließlich auf ihre erfolgreiche Filmfigur. "Ich liebe es, Wonder Woman zu sein", schwärmt Gadot. "Von James und Peter habe ich gehört, dass wir gemeinsam 'Wonder Woman 3' entwickeln werden." James Gunn (56) und Peter Safran (57) sind die neuen Chefs der DC Studios. Gunn ist auch der Regisseur von "Superman: Legacy".

Gadot übernahm erstmals 2016 in der Comic-Verfilmung "Batman v Superman: Dawn of Justice" die Rolle der Wonder Woman. Ein Jahr später spielte sie die Hauptrolle in "Wonder Woman" und 2020 erneut in der Fortsetzung "Wonder Woman 1984". Zudem trat sie in der Rolle in "Justice League" (2017) und in dessen Director's Cut "Zack Snyder's Justice League" (2022) auf.

"Wonder Woman 3" lag nach Chef-Wechsel erstmal auf Eis

Bei den eigenständigen "Wonder Woman"-Filmen führte Patty Jenkins (52) Regie. Die beiden Frauen entwickelten gemeinsam "Wonder Woman 3", als Gunn und Safran zu den neuen Leitern der DC Studios ernannt wurden. Deshalb wurden die Pläne für eine Fortsetzung unter Patty Jenkins verworfen. Das ließ auch die Zukunft von Gal Gadot als Wonder Woman zunächst offen.