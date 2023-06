Nach dem Erfolg von Teil zwei bei Disney+ im letzten Jahr keine große Überraschung: "Hocus Pocus" bekommt einen dritten Film. Ob Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy als Sanderson-Schwestern zurückkehren, ist noch nicht bekannt.

"Hocus Pocus 3" kommt. Dies bestätigte Sean Bailey (53), Chef Walt Disney Studios Motion Picture Production, in einem Interview mit der "New York Times". Ein dritter Teil um die Sanderson-Schwestern sei in Planung. 2022 kehrten Bette Midler (77), Sarah Jessica Parker (58) und Kathy Najimy (66) nach knapp 30 Jahren in ihren Rollen als "zauberhafte Hexen" zurück.

Dass Disney+ "Hocus Pocus 3" dreht, ist keine Überraschung. Teil zwei stellte bei seinem Start bei Disney+ einen Rekord auf. 2,7 Milliarden Minuten sollen vor einem Jahr am ersten Wochenende geschaut worden sein. Mehr schaffte noch kein Film eines Streamingdienstes. Insgesamt war "Hocus Pocus 2" der fünfterfolgreichste Film bei einem Video-on-Demand-Anbieter im Jahr 2022.

Bette Midler wäre bereit

Ob Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy in ihren Rollen zurückkehren, ist noch nicht bekannt. Zumindest Midler hatte im vergangenen Jahr im Interview mit "Entertainment Weekly" ihre Bereitschaft signalisiert. Sie sprach sogar davon, dass sie sich ein ganzes Franchise um die Sanderson-Schwestern vorstellen könne.

Auch Produzent Adam Shankman (58) hatte 2022 gegenüber "The Hollywood Reporter" von der Möglichkeit von Ablegern gesprochen. Im Mittelpunkt könnte Whitney Peak (20) stehen. Sie spielte in "Hocus Pocus 2" die junge Becca, die versehentlich die drei Hexen wieder zum Leben erweckt.

"Hocus Pocus" war 1993 kein großer Erfolg im Kino. Über die Jahre entwickelte sich der Film aber zu einem liebgewonnenen Halloween-Klassiker im (US-)Fernsehen.