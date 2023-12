Die Horrorfilm-Reihe "Saw" ist noch nicht am Ende: Lionsgate kündigt bereits jetzt einen elften Teil an. Auch ein offizielles Datum steht schon fest: Am 27. September 2024 ist es so weit.

Die Horrorfilm-Reihe "Saw" bekommt einen weiteren Streifen: Wie die Produktionsfirma Lionsgate bekannt gibt, ist bereits ein elfter Teil in Arbeit. "Das Spiel geht weiter", heißt es in einem entsprechenden Post bei Instagram. "Saw XI" wird demnach am 27. September 2024 in die US-amerikanischen Kinos kommen, was in römischen Ziffern angekündigt wurde. Details über Handlung oder Besetzung wurden bislang noch nicht veröffentlicht.

Im September 2023 kam der bisher letzte Teil der Reihe in die US-Kinos, in Deutschland läuft "Saw X" sogar erst seit dem 30. November. Der Film wurde von den meisten Zuschauern positiv aufgenommen, auch nachdem einige Vorgängerteile von Fans und Beobachtern teils harsch kritisiert wurden. An den Kinokassen wusste der zehnte Teil durchaus zu überzeugen und spielte seine rund 100 Millionen US-Dollar Produktionskosten bereits jetzt locker wieder herein.

Übernimmt Kevin Greutert wieder die Regie?

Der erste Teil des Franchise rund um den legendären Jigsaw-Mörder kam im Jahr 2004 in die Lichtspielhäuser. James Wan (46) führte damals Regie. Im letzten Teil war erneut der Filmemacher Kevin Greutert (58) als Regisseur am Drücker, der bereits in den ersten fünf Teilen und bei "Jigsaw" für den Schnitt verantwortlich war. Bei "Saw VI" und "Saw VII" führte er ebenfalls Regie, bei "Saw: Spiral" war er als Produzent an Bord.

Greutert könnte auch in der nächsten Ausgabe wieder die Verantwortung tragen. Immerhin erklärte er Anfang Dezember 2023 in einem Gespräch mit dem Branchenportal "Filmstarts", dass man darüber nachdenke, aber es keine Entscheidung wäre, die vorschnell getroffen würde. Zumindest scheint Greutert also in den Prozess zu "Saw XI" erneut involviert zu sein.