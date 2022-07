Vor mittlerweile mehr als sieben Jahren kam das Gerücht auf, dass Chris Pratt (43) einmal der Nachfolger von Harrison Ford (80) werden könnte, wenn die Schauspiellegende als Indiana Jones abdankt. Doch wie der Hollywood-Star nun erzählt, habe er offenbar nicht vor, jemals in die Rolle des kultigen Archäologen zu schlüpfen.

Im Januar 2015 hatte das Branchenportal "Deadline" erstmals berichtet, dass Pratt im Gespräch sei, den Indiana Jones in einem Revival der Abenteuer-Reihe von Star-Regisseur Steven Spielberg (75) zu spielen. Josh Horowitz spricht Pratt in seinem Podcast "Happy Sad Confused" auf die Gerüchte jetzt an.

I’m no body language expert but watch this video and tell me Chris Pratt did not talk to Steven Spielberg about taking over Indiana Jones in some capacity. pic.twitter.com/bqOdebFHla