Die Macher von "Fluch der Karibik" sind mit Margot Robbie in Gesprächen für eine Hauptrolle, wie der Produzent verriet. Auch zu einer möglichen Rückkehr von Johnny Depp äußerte er sich.

Während Johnny Depp (58) im Gerichtssaal mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36) streitet, sind die Produzenten von "Fluch der Karibik" auf der Suche nach neuen Gesichtern für ihr Franchise. Dabei ist nun offensichtlich Margot Robbie (31) in die enge Auswahl gekommen.

Zwei Drehbücher

Gegenüber der "Sunday Times" soll Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer (78) laut "Mirror" verraten haben, dass man bereits in Gesprächen mit der "Harley Quinn"-Schauspielerin für eine Hauptrolle in der "Pirates of the Caribbean"-Reihe sei. Das Team arbeite derzeit an einem Sequel - oder besser gesagt an zwei: "Wir entwickeln zwei 'Pirates'-Drehbücher - eines mit ihr, eines ohne", so Bruckheimer.

Auch zu Depp und dessen Rolle in "Fluch der Karibik" äußerte Bruckheimer sich demnach. Über eine mögliche Rückkehr sagte er: "Nicht zu diesem Zeitpunkt." Aber auch: "Die Zukunft ist noch nicht entschieden." Ein Wiedersehen mit Captain Jack Sparrow, der Publikumsliebling, den Depp seit 2003 in allen fünf Teilen verkörperte, ist also nicht ausgeschlossen.