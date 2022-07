Der erste Trailer zu "Black Panther: Wakanda Forever" ist da. Marvel präsentiert darin emotionale Szenen. 2020 starb Chadwick Boseman, der Darsteller des Titelhelden.

Marvel hat einen ersten Trailer zu der "Black Panther"-Fortsetzung "Wakanda Forever" veröffentlicht. Darin sind Unterwasserlandschaften und Kämpfe zu sehen - sowie eine Szene, die eine Beerdigung darstellen könnte, in der viele Wakandaner in Weiß gekleidet sind. Später ist ein Ausschnitt aus einer emotionalen Rede von Königinmutter Ramonda (Angela Bassett, 63) zu hören. "Ich bin die Königin der mächtigsten Nation der Welt und meine gesamte Familie ist tot", sagt sie.

Am Ende des Trailers ist eine Person im Anzug des Titelhelden Black Panther zu sehen. Allerdings wird nicht geklärt, wer in das Superhelden-Kostüm schlüpfen wird.

"Black Panther"-Regisseur Ryan Coogler erinnert sich an Comic-Con mit Chadwick Boseman

"Wakanda Forever" ist die Fortsetzung des ersten "Black Panther"-Films von 2018. Darin verkörperte Chadwick Boseman (1976-2020) den Titelhelden, König T'Challa. Er starb im August 2020 im Alter von 43 Jahren an einer Krebserkrankung. Bosemans Rolle des T'Challa wird in "Black Panther 2" nicht neu besetzt.

Ryan Coogler (36), der bereits beim ersten Film als Drehbuchautor und Regisseur fungierte, sprach auf der Comic-Con in San Diego über den verstorbenen Schauspieler. "Es wird schwer sein, daran anzuknüpfen, aber wir werden es versuchen", zitiert ihn das Branchenmagazin "Variety". Es sei "fünf Jahre her", dass Coogler zuletzt bei der Comic-Con gewesen sei. "Ich saß da und wir haben das erste Filmmaterial von 'Black Panther 1' präsentiert, und neben mir saß unser T'Challa, der verstorbene großartige Chadwick Boseman", erinnerte er sich. Boseman habe seine Hand dabei auf Cooglers Schulter gelegt. "Ich verspreche euch, ich kann seine Hand gerade jetzt dort spüren."

Coogler verriet über den zweiten "Black Panther"-Teil zudem: "Es geht an neue Orte in Wakanda, die wir noch nicht gesehen haben, und es geht an neue Orte im Marvel Cinematic Universe." Die Dreharbeiten zu "Black Panther 2" wurden im März abgeschlossen, die Fortsetzung soll im November 2022 in die Kinos kommen.