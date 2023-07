Kuchen, Feuerwerk und Glückwünsche auf dem roten Teppich: Hollywood-Star Tom Cruise (61) hat seinen 61. Geburtstag im Rahmen der Premiere seines neuen Films "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins" in Sydney gefeiert. Das Geburtstagskind ließ es sich laut Medienberichten nicht nehmen, zwei Stunden früher zur Premiere zu kommen, um mit den wartenden Fans zu plaudern und Fotos zu machen. Zahlreiche Plakate mit Geburtstagsglückwünschen säumten den roten Teppich.

Doch damit nicht genug: Nach dem Gang über den roten Teppich überraschte Regisseur Christopher McQuarrie (54) seinen Hauptdarsteller zum Geburtstag mit einem Kuchen - "Mission Impossible"-Co-Star Simon Pegg (53) brachte den mit Filmtitel versehenen Kuchen auf einem Rollwägelchen auf die Bühne. Anschließend sah sich die Film-Crew geschlossen das zu Ehren des neuen "Mission Impossible"-Films geplante Feuerwerk über Darling Harbour an.

It was great to spend my birthday with fans today. Thanks for coming out to the premiere! pic.twitter.com/QmQY3R37fH