Jake Busey auf einer Filmpremiere in Los Angeles. Er soll in "Rust" zu sehen sein.

Nach einem tragischen Vorfall am Set von "Rust" gehen die Dreharbeiten weiter. Wie nun bekannt wird, soll Jake Busey in dem Western mitspielen. Die Kamerafrau Halyna Hutchins war 2021 am Set tödlich verletzt worden.