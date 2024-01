Die Zeichentrickfigur Micky Maus ist ab sofort lizenzfrei - und sofort ist ein Trailer zum neuen Horrorfilm "Mickey's Mouse Trap" erschienen, in dem ein maskierter Killer mit dem Antlitz der Disney-Figur Morde begeht.

Die berühmte Disney-Figur Micky Maus ist ab dem Jahreswechsel in den USA nicht mehr vom Urheberrecht geschützt. Das bedeutet, dass nun niemand mehr die Erlaubnis des Disney-Konzerns einholen muss, um neue Geschichten über die Ikone der US-amerikanischen Popkultur zu erzählen. Allerdings mit einer Einschränkung: Lediglich die Micky-Variante aus dem ersten Auftritt der Maus im Zeichentrickfilm-Klassiker "Steamboat Willie" aus dem Jahr 1928 wandert in die sogenannte Public Domain und ist lizenzfrei geworden. Für spätere, modernere Zeichenstile liegt das Urheberrecht nach wie vor bei Disney.

Trailer zum Micky-Maus-Horrorfilm "Mickey's Mouse Trap" erschienen

Diesen Umstand hat sich der findige Regisseur Jamie Bailey mit seinem Team gleich zunutze gemacht, um am 1. Januar 2024, und damit zum frühestmöglichen Datum, den Trailer zu seinem neuen Low-Budget-Horrorfilm "Mickey's Mouse Trap" zu veröffentlichen. In dem Werk wird eine Gruppe junger Menschen von einem maskierten Killer terrorisiert, der sich unter einer Maske der 1928er Micky Maus versteckt.

Darum geht es in "Mickey's Mouse Trap"

Alex feiert ihren 21. Geburtstag, doch da sie am Abend in einem Vergnügungspark arbeiten muss, statten ihr ihre Freunde dort einen Besuch ab. In der Spielhalle treibt jedoch ein maskierter Mörder sein Unwesen, und sucht sich unter Alex' Freunden seine Opfer aus.

In einem Statement zu seinem Low-Budget-Horror erklärte Regisseur Bailey laut "The Hollywood Reporter": "Wir wollten einfach nur Spaß mit allem haben. Ich meine, es ist Micky Maus aus 'Steamboat Willie', der Menschen ermordet. Es ist lächerlich. Darauf haben wir aufgebaut und hatten Spaß dabei, und ich denke, das merkt man auch."

Tatsächlich verspricht der Trailer zu "Mickey's Mouse Trap" stellenweise einen Meta-Horrorfilm im Stil von "Scream". So sagt etwa eine Figur, dass sie gleich zurückkommen würde, wozu ein anderer Charakter bemerkt "Nun, er ist tot", und eine Erklärung zu üblichen Horrorfilm-Klischees nachschiebt.

Einen Kino- oder Streaming-Starttermin gibt es für "Mickey's Mouse Trap" noch nicht. Die eher unbekannten Darstellerinnen und Darsteller Sophie McIntosh, Callum Sywyk und Allegra Nocita spielen die Hauptrollen.

Horrorfilm im Anschluss an "Winnie the Pooh: Blood and Honey"

Erst im vergangenen Jahr war der Horrorfilm "Winnie the Pooh: Blood and Honey" in den deutschen Kinos erschienen, nachdem auch die erste Version der beliebten Kinderbuch-Figur Winnie Puuh lizenzfrei geworden war. Obwohl das Machwerk von Regisseur Rhys Frake-Waterfield miserable Kritiken erhielt, konnten bei einem Budget von nur 100.000 US-Dollar 5,2 Millionen Dollar an Einnahmen generiert werden - ein gigantischer finanzieller Erfolg. Eine Fortsetzung ist auch bereits in der Mache. Der neue Horrorfilm "Mickey's Mouse Trap" beschreitet hier einen ähnlichen Weg.