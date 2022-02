Die 94. Academy Awards werden auch in Deutschland wieder live zu sehen sein. Zuvor berichtet Steven Gätjen erneut vom roten Teppich.

Die Oscars werden in diesem Jahr am Sonntag, dem 27. März, verliehen. In der Nacht zum Montag zeigt ProSieben das Film-Event erneut live. Und auch Moderator Steven Gätjen (49) wird zuvor wieder Stars auf dem roten Teppich empfangen, wie der Sender mitteilt. "Hollywood und Glamour sind back. Ich freue mich riesig auf die diesjährigen Oscars. An alter Stätte, dem Dolby Theatre und endlich wieder nach langer Zeit mit Moderation und vielen Stars", freut sich Gätjen in einem Statement.

Das sind die Sendezeiten

Nachdem es in den vergangenen Jahren keine Moderatoren gegeben hatte, werden in diesem Jahr Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (57) als Gastgeberinnen durch den Abend führen. Vom roten Teppich grüßt Gätjen am 27. März ab 23:10 Uhr. Die Academy Awards wird es dann in der Nacht ab 02:00 Uhr deutscher Zeit zu sehen geben. In der Primetime zeigt ProSieben zuvor die Free-TV-Premiere von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers". Die Highlights der Verleihung präsentiert der Sender dann am Montag, um 17:00 Uhr.

Als großer Favorit bei den diesjährigen Oscars gilt die Netflix-Produktion "The Power of the Dog" mit zwölf Nominierungen. Kein Studio wurde in diesem Jahr so häufig nominiert wie der Streamingdienst, der insgesamt 27 Mal ins Rennen geht.

Auf den Oscar als bester Hauptdarsteller können unter anderem Benedict Cumberbatch (45, "The Power of the Dog") und Will Smith (53, "King Richard") hoffen. Chancen auf die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin haben etwa Nicole Kidman (54, "Being the Ricardos") und Kristen Stewart (31, "Spencer").