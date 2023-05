Altersmilder Archäologe und Skandal-Superheld: Die Kino-Tipps im Juni

© Courtesy of Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics / ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.



Den Auftakt im Juni machen die "Transformers". Fersengeld gibt kurz darauf DC-Held "The Flash", die vier Elemente dienen Pixar für den neuesten Animationsstreich. Das Highlight lässt am längsten auf sich warten: Harrison Ford in seinem fünften und letzten Einsatz als Indiana Jones.