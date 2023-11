© © 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & © DC / © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved



Los geht es mit dem Fantasy-Streifen "Wonka". Danach begibt sich DC-Held Aquaman auf sein zweites Solo-Abenteuer. Mit "Girl You Know It's True" wird die Betrugsnummer rund um Milli Vanilli nacherzählt. Ebenfalls auf wahren Begebenheiten basiert das Wrestling-Drama "The Iron Claw".