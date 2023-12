© Eyepix/INSTARimages.com



Es gibt nämlich viele exklusive Clubs in Hollywood, doch keiner ist so exklusiv wie der "Kuchenclub" von Tom Cruise. Was verbirgt sich dahinter? Der Schauspieler und Produzent verschickt alljährlich mehr als 100 Exemplare "des leckersten Kuchens der Welt" an Freund*innen und Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat.