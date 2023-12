Bomben, Puppen und ein Wal: Die Kino-Highlights von 2023

© © 20th Century Studios/Aidan Monaghan



Colin Farrell und Brendan Gleeson als beste Freunde, die sich aus einer Laune heraus zu Todfeinden entwickeln, spielen sich in "The Banshees of Inisherin" gegenseitig an die Wand. Was banal klingt, entwickelt sich zu einem tragischen, zuweilen urkomischen, beinahe märchenhaften Filmerlebnis.