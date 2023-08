© © 2023 Focus Features, LLC. / Leonine



Los geht es mit dem dritten Teil von "My Big Fat Greek Wedding". In "A Haunting in Venice" löst Hercule Poirot seinen dritten Fall. Zum gar vierten Mal gibt es in "The Expendables 4" von Sylvester Stallone auf die Mütze. In "The Creator" weitergesponnen, wie uns die KI eines Tages knechten könnte.