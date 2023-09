© Apple TV+ / Leonine



Geld regiert die Kino-Welt, diesen Eindruck erweckt jedenfalls ein Blick auf die Filmstarts im Oktober. Martin Scorsese schickt in "Killers of the Flower Moon" seine Allzweckwaffen DiCaprio und De Niro in einen blutigen Machtkampf. In "Dumb Money" wird die Posse um die GameStop-Aktie aufgearbeitet.