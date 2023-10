© Cover Images



Gwyneth Paltrow und Matthew Perry waren einst ein Paar — bevor er ein Star wurde. "Er war so lustig und so süß und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein." Sie erinnert sich an einen "magischen Sommer": "Wir waren schwimmen in Bächen, tranken Bier in den College-Bars und küssten uns im langen Gras."