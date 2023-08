© Stéphanie Branchu - Why Not Productions / © 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY.



Wer im August sein Gehirn in die Kino-Ferien schicken will, kann sich "Meg 2: Die Tiefe" geben. Gewohnt cool geht Denzel Washington seiner "Equalizer"-Tätigkeit nach. Johnny-Depp-Anhänger dürfen sich über dessen Comeback freuen und Dracula-Fans erwartet ein Überlebenskampf auf hoher See.