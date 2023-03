Mehr Superhelden im Anflug: Das sind die neuen Marvel-Stars

© Ovidiu Hrubaru/Shutterstock.com



Nachdem er für seine Rolle im preisgekrönten Film "Everything Everywhere All at Once" weltweit gefeiert wurde, wird Ke Huy Quan in der zweiten Staffel der Disney+-Serie "Loki" auch Teil des MCU. Gerüchten zufolge soll er einen Charakter namens Oroborus spielen.