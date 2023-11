© YouTube/SonyPicturesGermany / © 2023 Lionsgate



Mit "The Marvels" meldet sich im November das MCU zurück. In "The Ballad of Songbirds and Snakes" wird eine Woche später die Vorgeschichte der "Tribute von Panem"-Reihe erzählt. Zum Abschluss schickt Ridley Scott sein Monumentalepos "Napoleon" auf Siegeszug.