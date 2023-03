© Laura Farr/Media Punch/INSTARimages.com



"Ich will nicht modisch sein, so tief will ich nicht sinken" gab Dolly zurück. "Und die Leute müssen wissen, dass ich genau weiß, was ich mache, und ich könnte mich jederzeit ändern, wenn ich wollte. Ich bin mir sicher, dass ich Talent habe, und ich bin da sehr echt, wo es zählt - in meinem Herzen." 1:0 für Dolly Parton.