Pannenauto und Pleitier-Superhelden: Die Kino-Flops des Jahres 2023

Der Charme von "Ant-Man" trat dann zu Tage, wenn sich der Held klitzeklein mit Alltagsgegenständen herumschlagen musste. In "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" hingegen fand sich Scott Lang (Paul Rudd) in einer Fantasywelt wieder, in der sein Alleinstellungsmerkmal nicht zum Tragen kam.