'Reservoir Dogs', 'Pulp Fiction', 'Once Upon A Time In Hollywood'…wenn Quentin Tarantino hinter der Kamera steht, erwarten uns schräge Filmfiguren und coole Musik. Am 27. März feiert der Kultregisseur seinen 60. Geburtstag. Wir haben ein paar Fakten zusammengestellt, die nicht jeder über den Star weiß.