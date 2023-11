© Caroline Seidel/picture-alliance/Cover Images



“Ich bin deswegen in Behandlung in der Shanghai Clinic in Dubai und lasse mich mit chinesischer Medizin behandeln." Neben Akupunktur gehört auch die Einnahme traditioneller chinesischer Heilmittel auf dem Programm: "Alles auf Pflanzenbasis. Dadurch werden mein Blut und mein Darm gereinigt.” Die chinesischen Säfte fand sie allerdings widerlich, jetzt nimmt sie stattdessen Pillen.