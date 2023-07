© Darla Khazei/INSTARimages



Bob Odenkirk war beeindruckt von Fran Dreschers Rede, schrieb auf Social Media: "Go, Fran, go! Das war ein starkes Statement. Ich stehe hinter Fran und allen Menschen bei SAG und WGA in diesem wichtigen Moment…Voran!" Ihn stört es vor allem, dass die Studios immer wieder jammern, dass es ihnen wirtschaftlich so schlecht gehe, während die CEOs gleichzeitig dicke Millionengehälter einstreichen.