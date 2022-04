Zehn Jahre Avengers: Die erfolgreichsten Film-Franchises aller Zeiten

© 2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH



Das "Spider-Man"-Franchise ist weit vernetzt. Insgesamt liegen die Streifen um Peter Parker mit fast zehn Milliarden Dollar auf Platz drei. Der größte Verdienst hierfür geht an den jüngsten Eintrag "No Way Home", der mit fast 1,9 Milliarden US-Dollar der erfolgreichste Film der Pandemie-Zeit ist.