© Robert Smith/INSTARimages



Elle Fanning steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Doch beim Comedy Actress Roundtable von 'The Hollywood Reporter' erinnerte sich die Darstellerin jetzt an einen besonders "widerwärtigen" Grund, warum ihr ein Job durch die Lappen ging. "Ich war 16. Und eine Person erklärte: 'Oh, sie hat die Vater-Tochter-Roadtrip-Comedy nicht gekriegt, weil sie unfi**bar ist'." Heutzutage könne sie darüber lachen, doch sie denkt noch immer: "Was für ein widerwärtiges Schwein."