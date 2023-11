Scarlett Johansson ist sich nicht sicher, ob sie noch einmal in ihrer Rolle als Black Widow in das Marvel Cinematic Universe zurückkehrt. Es müsste ein "Marvel-Wunder" geben, erklärt sie.

Auch wenn der von ihr gespielte Superheldencharakter beliebt ist, ist sich Scarlett Johansson (38) anscheinend nicht sicher, ob sie noch einmal als Black Widow beziehungsweise Natasha Romanoff auf der Kinoleinwand erscheint. Das deutet sie zumindest in Gesprächen mit Savannah Guthrie (51) und Al Roker (69) von der US-Show "Today" an. Auf Gerüchte angesprochen, dass Johansson nach den Ereignissen aus "Avengers: Endgame" wieder in die Rolle der Black Widow schlüpfen könnte, erklärt der Hollywood-Star: "Ich denke, es war das Ende, richtig?"

"Es wäre ein richtiges Marvel-Wunder"

Vorsicht, Spoiler: Auf die Frage von Guthrie, ob Black Widow gestorben sei, erklärt die Schauspielerin bestimmt: "Das ist sie. Sie ist verstorben." Aber könnte die Figur dennoch zurückkehren und wiederbelebt werden? "Es wäre ein Wunder", meint Johansson. "Es wäre ein richtiges Marvel-Wunder. [...] Aber wer weiß schon? Ich bin mir nicht sicher."

Ob es "eine Wiederauferstehung geben" könnte, fragt auch Roker. Johansson antwortet: "Wie ein Schlupfloch? Ich habe das Gefühl, dass das sozusagen das Ende ist, oder? Kann man zurückkommen? Könnte es wie eine Vampir-Version des Charakters sein?" Darauf hätte sie offenbar Lust - und auch einer Zombie-Fassung sei sie nicht abgeneigt.

Hat es schon Gespräche gegeben?

Johansson möchte nicht verraten, ob es womöglich bereits Gespräche zwecks einer möglichen Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe ( MCU) gegeben hat. Ausweichend erklärt sie: "Sie stellen wirklich die schwierigen Fragen. Ich habe das Gefühl, ich muss es Ihnen sagen, aber eigentlich muss ich es Ihnen nicht sagen, Al. Ich muss nicht, aber ich möchte es so sehr." Gerüchte über ein Black-Widow-Comeback dürfte Johansson mit dieser vagen Antwort sogar vermutlich noch anstacheln.