Unter der Regie von Sharmeen Obaid-Chinoy kehrt Daisy Ridley als Rey zurück ins "Star Wars"-Universum. Die Regisseurin verrät, warum der neue Film so besonders wird.

Bereits seit April 2023 steht fest, dass Daisy Ridley (31) in ihrer Paraderolle Rey in einem neuen "Star Wars"-Kinofilm auf die Leinwand zurückkehren wird. Der neue Film "Star Wars: New Jedi Order" soll 15 Jahre nach dem letzten "Star Wars"-Film "Der Aufstieg Skywalkers" spielen. Die Regisseurin des neuen Kino-Spektakels steht ebenfalls seit Langem fest: Die pakistanisch-kanadische Filmemacherin Sharmeen Obaid-Chinoy (45) wird die erste Frau und die erste Person of Color sein, die bei einem "Star Wars"-Film Regie führen wird.

"Star Wars: New Jedi Order" wird etwas "ganz Besonderes"

In einem Interview mit dem Sender "CNN" kündigte Obaid-Chinoy bereits an, dass sie mit großer Vorfreude auf den kommenden "Star Wars"-Film blicke: "Ich freue mich sehr auf das Projekt, weil ich das Gefühl habe, dass das, was wir erschaffen werden, etwas ganz Besonderes ist." Dass sie als Regisseurin mit an Bord ist, betrachtet sie als großen Meilenstein: "Wir schreiben jetzt das Jahr 2024 und es ist an der Zeit, dass eine Frau eine Geschichte in einer weit, weit entfernten Galaxie gestaltet."

Über die Handlung ist noch nicht allzu viel bekannt: Ridleys Figur Rey soll darin offenbar einen neuen Jedi-Orden aufbauen. "Wir befinden uns 15 Jahre nach 'Der Aufstieg Skywalkers', also nach dem Krieg, nach dem ersten Orden, und die Jedis sind in Aufruhr", bestätigte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy (70) bei einem Star Wars Celebration Event. Rey versuche daher, den Jedi-Orden wieder aufzubauen - "basierend auf dem, was sie Luke versprochen hat".

Spekulationen zufolge könnte der neue "Star Wars"-Film in den kommenden drei Jahren ins Kino kommen. Bislang ist noch nicht bekannt, wann die Dreharbeiten starten.