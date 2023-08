Am 7. August 2023 starb William Friedkin an einer Lungenentzündung. Der Regisseur von Klassikern wie "Der Exorzist" oder "French Connection" wurde 87 Jahre alt. Nach seinem Tod verneigten sich Autoren und Regisseure vor dem Filmemacher.

"Ich bin sehr traurig darüber, vom Tod des äußerst talentierten Regisseurs William Friedkin zu hören", schrieb etwa Stephen King (75) bei X (früher Twitter). "'Der Exorzist" ist großartig", so Horror-Autorität King weiter. Den Schocker von 1971 nahm der Schriftsteller in seinem Buch "Danse Macabre" natürlich in seine Liste der besten Horrorfilme aller Zeiten auf.

