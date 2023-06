Der Film hat noch nicht einmal einen Titel, doch zwei Stars haben bereits einen Startplatz sicher. Der britische Schauspieler Tobias Menzies (49) wird in Brad Pitts (59) kommendem Formel-1-Streifen auftreten, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Derzeit ist noch nicht klar, welche Rolle der Star aus dem Netflix-Hit "The Crown" in der Produktion der Apple Studios übernimmt. Er könnte sich vielleicht ins Cockpit wagen und einen Rivalen Pitts verkörpern. Jener soll einen alternden, ehemaligen Fahrer spielen, der zum Rennsport zurückkehrt. Daneben werden Damson Idris (31) und Kerry Condon (40) mitspielen.

Die Dreharbeiten für den Film sollen demnach unter anderem bei echten Grand Prixs im Sommer stattfinden. An der Strecke war Pitt - für Vorbereitungen auf seine Rolle - schon im vergangenen Jahr zu sehen. Der Twitter-Account der Formel 1 veröffentlichte im Oktober 2022 ein Bild von Pitt aus der Garage des F1-Teams von McLaren.

