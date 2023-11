Garfield hasst Montage, liebt Lasagne und ist der wohl kultigste Kater der Welt. Sony hat nun einen ersten Trailer zum neuen Animationsabenteuer "The Garfield Movie" veröffentlicht.

Ausgerechnet an einem Montag hat Sony Pictures Entertainment den ersten Trailer zu "The Garfield Movie" veröffentlicht. Dabei weiß doch jeder, dass Kult-Kater Garfield nicht gut auf Montage zu sprechen ist. In dem Clip zum kommenden Animationsfilm gibt es für Garfield nicht nur seine Leibspeise Lasagne und reichlich Anderes zu futtern - er muss sich auch baden lassen und trifft auf seinen Vater, die Straßenkatze Vic.

"The Garfield Movie": Ein Abenteuer voller Stars

Das neue Animationsabenteuer wird ab dem 23. Mai 2024 in Deutschland im Kino zu sehen sein. Zwar stehen die Stars hierfür nicht vor der Kamera, für die Vertonung der Charaktere wurden jedoch einige Hollywood- und Serien-Hochkaräter engagiert.

Allen voran spricht "Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (44) im englischsprachigen Original Kater Garfield, während dem Katzenvater Samuel L. Jackson (74) seine Stimme leiht. In weiteren Rollen sind unter anderem Brett Goldstein (43) und Hannah Waddingham (49), beide bekannt aus "Ted Lasso", zu hören. Und auch Ving Rhames (64), Nicholas Hoult (33), Cecily Strong (39) sowie Harvey Guillén (33) und Bowen Yang sind dabei. Regie führte Mark Dindal (63).

Garfield steht offenbar ein großes Unterfangen bevor, denn laut einer Pressemitteilung ist das Wiedersehen mit seinem Vater Vic nicht nur unerwartet. Zusammen mit seinem Freund Odie wird er demnach auch dazu gezwungen, sein "perfektes Zuhause und verwöhntes Leben hinter sich zu lassen und Vic auf einem [...] Raubzug, bei dem für sie so einiges auf dem Spiel steht, zu begleiten".