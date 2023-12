Zac Efron gibt in "The Iron Claw" den ehemaligen US-Wrestler Kevin Von Erich - eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht und die wohl bisher dramatischste Rolle des "High School Musical"-Stars...

Zac Efron (36) kehrt auf die Kinoleinwand zurück und zeigt einmal mehr, wie facettenreich er sich vor der Kamera geben kann. Im Filmdrama "The Iron Claw", das ab dem 21. Dezember im Kino zu sehen ist und auf einer wahren Begebenheit beruht, spielt der ehemalige "High School Musical"-Star als US-Profi-Wrestler Kevin Von Erich (66) die Hauptrolle, für die er einiges auf sich genommen hat. Die spannendsten Fakten über Efron und sein jüngstes Filmprojekt.

Darum geht es in "The Iron Claw"

Vorab: In "The Iron Claw" geht es um den Aufstieg und den Fall der Familie Von Erich, eine Wrestler-Dynastie aus Texas, die den Sport von den 1960er Jahren bis heute enorm beeinflusst hat. Kevin von Erich (Efron) ist einer von insgesamt sechs Söhnen des berühmten Profi-Wrestlers Fritz Von Erich (Holt McCallany, 60) und beginnt 1976 damit, in die Fußstapfen seines strengen Vaters zu treten. Doch mit dem Ruhm gehen auch Schattenseiten einher. Vater Fritz setzt seine Söhne stets unter enormen Druck, bis es zu einer Tragödie kommt, die die Familie vor die grausame Realität stellt.

Depressionen nach Diät für "Baywatch"

Für Zac Efron ist es eine seiner bisher tragischsten und dramatischsten Filmrollen in seiner langjährigen Schauspielkarriere. Es ist nicht zu übersehen, was der Schauspieler für den Film auf sich genommen hat. Da seine Rolle überwiegend oberkörperfrei zu sehen ist, stechen Efrons stahlharte Muskeln direkt ins Auge. Eine ähnliche Figur machte Efron bereits in der "Baywatch"-Verfilmung von 2017. Allerdings hatte die Rolle von ihm alles abverlangt.

Vor allem die strenge Diät hätte ihm zu schaffen gemacht: "Ich begann, an Schlaflosigkeit zu leiden, und rutschte für lange Zeit in eine ziemlich schlimme Depression", sagte der "High School Musical"-Star der Zeitschrift "Men's Health" 2022 im Interview. Training allein habe nicht gereicht, um sich das für den Streifen gewünschte Sixpack zuzulegen. Er musste jeden Tag dieselben drei Mahlzeiten zu sich nehmen. Auch an Schlaf war nicht zu denken. Selbst wenn bis Mitternacht gedreht worden war, sei Efron schon um 04:00 Uhr wieder aufgestanden - um zu trainieren. Erst rund sechs Monate, nachdem der Film im Kasten gewesen sei, habe er sich endlich wieder okay gefühlt.

So trainierte er für "The Iron Claw"

Trotz jener Strapazen war Efrons Motivation für seine neue Filmrolle groß. Wie er "Entertainment Tonight" erzählte, habe ihn die wahre Geschichte von Kevin Von Erich "wirklich motiviert, mich für diesen Film in Form zu bringen". Efron schwärmte von dem körperlichen Einsatz, den der Wrestler früher jeden Tag mit in den Ring brachte. "Ich wusste, dass es für mich am schwierigsten sein würde, es zu meistern und es richtig zu machen. Also habe ich alles investiert, was ich hatte."

Sein "Shrek"-Look "schockierte" ihn selbst

Als Ende 2022 erste Bilder vom Set auftauchten, waren Fans zunächst erstaunt von Efrons enormer Transformation. Vergleiche mit dem "Shrek"-Charakter Lord Farquaad gingen in den sozialen Medien viral, vor allem wegen des Bowl-Cuts des Wrestlers. Und auch für Efron sei die Verwandlung "zu jedem Zeitpunkt schockierend gewesen". Als er und sein Co-Star Harris Dickinson (27) erstmals die vollständigen Film-Looks in der Maske bekamen, hätten sie sich angesehen und gedacht: "Was zum Teufel machen wir hier?", erzählte Efron "Entertainment Tonight". "Aber ich denke, am Ende sah es wirklich gut aus und wir hatten ein großartiges Team, das uns dabei geholfen hat."

Darsteller neben Zac Efron

Neben Zac Efron spielen weitere namhafte Stars in dem Filmdrama von Sean Durkin (42), der auch das Drehbuch verfasste, mit: Lily James (34, Pam Adkisson), Jeremy Allen White (32, Kerry Von Erich), Harris Dickinson (David Von Erich), Maxwell Jacob Friedman (27, Lance Von Erich), Holt McCallany (Fritz Von Erich) oder Aaron Dean Eisenberg ( Ric Flair). Die Dreharbeiten begannen im Oktober 2022 in Baton Rouge.