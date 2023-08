PETA gibt "Barbie" ihren Segen. Die Tierschutz-Organisation lobte, dass Ryan Gosling als Ken in dem Erfolgsfilm einen Mantel aus künstlichem Pelz trägt. Das Kleidungsstück ist als Halloween-Kostüm angeblich schon ausverkauft.

Millionen Zuschauer lieben "Barbie", über eine Milliarde US-Dollar hat der Film von Greta Gerwig (40) schon eingespielt. Dies gelang noch keiner Frau auf dem Regiestuhl. Auch der Tierschutz-Organisation PETA gefällt die Komödie mit Margot Robbie (33) als Titelheldin. Gegenüber "TMZ" hat PETA-Vizepräsidentin Lisa Lange "Barbie" gelobt.

Grund für den Segen von PETA ist das Outfit von Barbies Dauerpartner Ken, gespielt von Ryan Gosling (42). In manchen Szenen trägt Ken einen protzigen weißen Pelzmantel. Dieser ist jedoch nicht aus echtem Nerz, sondern ein künstlicher Pelz. Außerdem läuft Ken in veganen Stiefeln in Lederoptik herum. Diese Kostüme spiegeln laut Lisa Lange, "die Tierliebe des Schauspielers Ryan Gosling" wider und dessen "Weigerung, Pelz zu tragen".

Ken-Kostüm für Halloween ausverkauft

Der falsche Ken-Pelz könnte am nächsten Halloween zum Hit werden. Laut "TMZ" ist er jedenfalls als Kostüm für den Feiertag am 31. Oktober bereits ausverkauft. PETA-Vize Lange gab gegenüber dem US-Magazin ihren Segen dafür.

Dass für Filme falsche Pelze verwendet werden, ist mittlerweile allerdings Usus. Schon die "Herr der Ringe"-Filme oder "Game of Thrones" verzichteten auf echte Tierfelle. PETA lobt regelmäßig Produktionen für ihre tierfreundlichen Kostüme. Als Jennifer Lopez (54) 2019 für "Hustlers" echten Pelz trug, gab es bei der Premiere eine Protestaktion.