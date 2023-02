Nachschub für die Fans von "Toy Story", "Die Eiskönigin" und "Zoomania": Die Disney-Hits bekommen Fortsetzungen, wie Bob Iger nun verraten hat.

Disney setzt offenbar weiter auf die bewährten Franchises bei den Animationsfilmen. CEO Bob Iger (71) erklärte laut "The Hollywood Reporter", dass weitere Ableger von "Toy Story", "Die Eiskönigin" und "Zoomania" in Arbeit seien. Iger habe Investoren mitgeteilt, diese zukünftigen Filme seien ein Beispiel dafür, wie "wir uns auf unsere konkurrenzlosen Marken stützen". Um was es in den neuen Abenteuern gehen wird und welche Stars als Sprecher mit dabei sind, ist noch nicht bekannt.

Große Erfolge seit den 90ern

Von "Toy Story" gab es bisher vier Filme, der erste lief bereits 1995. "Toy Story 4" spielte 2019 an den Kinokassen über eine Milliarde US-Dollar ein. Letztes Jahr kam das Spin-off "Lightyear" hinzu, das Medienberichten zufolge aber schlechter lief als erwartet.

"Die Eiskönigin 2" war 2019 mit 1,4 Milliarden US-Dollar ein großer Erfolg. Schon Teil eins, "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" kam 2013 auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Auf eine "Zoomania"-Fortsetzung warten die Fans seit Jahren. Dieser Animationsfilm konnte 2016 an den Kinokassen ebenfalls mehr als eine Milliarde US-Dollar vorweisen.