Zwanzig Jahre nach dem Original und zehn Jahre nach einem geplatzten Sequel-Versuch: "Voll auf die Nüsse" soll nun eine Fortsetzung bekommen und Vince Vaughn wieder den liebenswürdigen Fitnessstudiobesitzer spielen.

Spätes Sequel für "Voll auf die Nüsse". Laut "Deadline" ist eine Fortsetzung der Völkerball-Komödie von 2004 in Planung. Die Hauptrolle soll wie vor gut 20 Jahren Vince Vaughn (53) spielen. Der Schauspieler wird wohl auch als Produzent fungieren. Mehr Details sind noch nicht bekannt, da sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befinde.

"Voll auf die Nüsse" wurde 2004 zu einem Überraschungserfolg. Bei Produktionskosten von 20 Millionen US-Dollar spielte die Sportkomödie 167 Millionen ein.

Darum ging es in "Voll auf die Nüsse"

Vince Vaughan spielte vor knapp zwanzig Jahren Peter La Fleur, den Besitzer eines kleinen Fitnessstudios. Als er die Miete nicht mehr bezahlen kann, will sein großkotziger Konkurrent White Goodman (Ben Stiller, 57) seinen Laden übernehmen.

Peter muss in kurzer Zeit 50.000 Dollar auftreiben. Deshalb meldet er sich und ein paar Loser-Kunden seines Studios bei einem Dodgeball-Turnier an. Bei dem Wettbewerb in der Völkerballvariation in Las Vegas gibt es genau die Summe zu gewinnen. Um zu verhindern, dass Peter das Geld gewinnt, meldet White Goodman selbst ein Team an - gespickt mit Dodgeball-Stars.

"Dodgeball" (Originaltitel) wurde auch durch zahlreiche Gaststars zum Kultfilm. Vorbei schauten unter anderem von William Shatner (92), Chuck Norris (83) als er selbst und David Hasselhoff (70) als Trainer des deutschen Teams.

Sequelpläne platzten vor zehn Jahren

Ein Sequel zu dem Überraschungshit war bereits vor zehn Jahren in Planung. 20th Century Fox verrieten 2013 ein entsprechendes Vorhaben. Vince Vaughan und Ben Stiller sollten in ihren Rollen zurückkehren. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Stiller wies zuletzt 2016 Gerüchte über eine Fortsetzung zurück.