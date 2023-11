2021 erschien der letzte "James Bond"-Film mit Daniel Craig. Seitdem warten Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung mit einem neuen Hauptdarsteller. Nun äußerte sich Produzent Greg Wilson - und die Antwort wird nicht jedem gefallen.

Von 2006 bis 2021 verkörperte Daniel Craig in fünf Teilen den britischen Geheimagenten James Bond und verabschiedete sich mit dem Film "No Time to Die" von der Rolle. Seitdem stellt sich die Welt die Frage: Wer wird Craigs Nachfolger - und wann erscheint ein neuer Teil? Bisher hielten sich die Macher bedeckt. Doch nun meldete sich Produzent Greg Wilson zu Wort und äußerte sich zu den Zukunftsplänen im Bond-Kosmos. "Im Moment gibt es keine Pläne, den nächsten Bond zu machen", erklärte Wilson gegenüber der britischen Tageszeitung "Express", "es wird eines Tages einen weiteren Bond geben, aber wir entwickeln ihn nicht aktiv."

Anlass für das Interview war die Premiere von "007: Road To A Million". Die Sendung wurde von James Bond inspiriert und erscheint auf Prime Video. In der Show müssen sich echte Menschen an körperlichen Herausforderungen stellen, die denen von Bond ähneln. Dabei treten sie gegeneinander an, um den Gewinn von einer Million Pfund mit nach Hause zu nehmen.

Bond-Produzentin: "Es liegt ein langer, langer Weg vor uns"

Zuletzt machte auch Bond-Produzenin Barbara Broccoli Bond-Fans nur wenig Hoffnung. Auf die Frage, ob es nach ""007: Road To A Million" weitere Bond-Serien geben werde, antwortete sie: "Ich glaube nicht. Ich denke, es geht hauptsächlich um die große Kinoleinwand. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir würden es gerne fortsetzen, aber ich denke, das war's dann wohl."

Auch zu Daniel Craigs Nachfolgersuche äußerte sie sich: "Es wird eine Weile dauern, bis wir - Sie wissen schon, es ist eine ganz neue Erfindung. Es wird also einige Zeit dauern." Ähnlich äußerte sie sich auch im Gespräch mit "The Guardian": "Es liegt ein langer, langer Weg vor uns, um ihn für das nächste Kapitel neu zu erfinden, und damit haben wir noch nicht einmal angefangen."