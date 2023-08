"Wir sind eine Republik der Nörgler, der Verhinderer geworden": In ihrem ZDF-Jubiläumspodcast vermissen Markus Lanz und Richard David Precht das kollektive Aufbäumen vor dem Niedergang. Für die deutsche Automobilindustrie hat Precht indes keine Hoffnung mehr, er vergleicht sie mit einem "toten Gaul".

Das macht ihnen so leicht auch keiner nach: Schlagzeilen produzieren im August mit einem Gesprächsschnipsel, der bereits im März mitgeschnitten wurde. Sogar der "Spiegel" beschäftigt sich aktuell in einer Kolumne mit fünf Monate alten Aussagen über die "Hafermilch-Gesellschaft" und "Guavendicksaft-Truppe", die nach Meinung von Markus Lanz und Richard David Precht den Wohlstand Deutschlands gefährde.

Lanz und Precht allerdings sind schon wieder drei Schritte weiter, sie leben und diskutieren im Hier und Jetzt, in diesem merkwürdigen Sommer der Nicht-Leichtigkeit, des zumindest gefühlten Niedergangs, in dem alle Errungenschaft unter der gnadenlosen Klimakrisensonne wegschmilzt oder wahlweise in Abwesenheit derselben weggespült wird vom Starkregen.

100. Ausgabe "Lanz & Precht": "Der Austausch mit dir hat mich enorm weitergebracht"

In der 100. Ausgabe ihres gemeinsamen ZDF-Podcasts halten sich die befreundeten Talker und Grübler dann auch nur kurz mit Jubiläumspathos auf (Lanz: "Der Austausch mit dir hat mich in meiner anderen Arbeit noch einmal enorm weitergebracht.") und stürzen sich sogleich aufs große und ganze Ungemach der umbrüchigen Gegenwart. "Utopie" haben sie zum besonderen Anlass als Thema gewählt, und das meint natürlich nichts anderes als: die Unmöglichkeit derselben in den quälenden Umständen unserer Zeit.

Früher war mehr Zuversicht, mehr "wir werden irgendwie die Welt erobern", blättert Lanz im Erinnerungsalbum seiner Kindheit. Aber heute - "und das betrübt mich richtig" - "wollen wir nix mehr, wir sind von Beruf nur noch dagegen". Precht widerspricht nicht, aber er wundert sich auch nicht. Drei synchron und zudem global ablaufende "gigantische Revolutionen" habe es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben.

Die da wären: Ende der Hegemonie Amerikas, digitale Revolution ("Es wird wieder um die gesamte Gesellschaft gewürfelt") und Nachhaltigkeitsrevolution. Dazu die "Karnevalisierung der Gesellschaft" und geopolitische Konflikte. "Wundert man sich dann, dass sich so viele Leute in ihr Schneckenhaus zurückziehen und sagen: 'Ihr geht mir alle nur noch auf den Sack?'"

"Wir könnten tatsächlich die letzte oder vorletzte Generation sein"

Wenig überraschend hat Precht die ökologische Katastrophe als wichtigstes Problemfeld ausgemacht. "Wir sind kurz davor, den Planeten zu verlassen", ahnt der Philosoph und Bestsellerautor. "Es ist kein unwahrscheinliches Szenario zu sagen: In 150 Jahren können Menschen nicht mehr unter normalen Bedingungen auf der Erde leben. Wir könnten tatsächlich die letzte oder vorletzte Generation sein."

Lanz schlägt die Aussage aufs Gemüt - und nicht nur ihm, wie er in diesem melancholietriefenden Sommer feststellt: "Nichts ist leicht und schön. Und dann kriegst du mit, wie wir alle eigentlich nur noch die ganze Zeit erklären - auch politisch -, was alles nicht geht." Noch deprimierender als "ständig über dieses Stöckchen der AfD zu springen" sei für ihn, "dass die anderen offenkundig auch nicht mehr willens sind, etwas zu gestalten".

Auch Precht blickt auf die Parteienlandschaft mit Ernüchterung: "Da ist die Luft raus", schnauft er. "Wer etwas gestalten will, sucht sich Ziele. Wer etwas verhindern will, sucht Gründe. Wir erleben eine Diktatur der Gründe über die Ziele." Wage sich mal jemand mit einer Idee vor, "kommen die Bedenkenträger mit schweren Panzern angerollt und malmen den nieder".

Precht: "Wir sind eine Republik der Nörgler, der Verhinderer geworden"

Viel Empathie bringen die Podcastpartner in dem Zusammenhang für den in Umfragen abgestürzten Wirtschaftsminister auf. Über Robert Habecks Heizungsgesetz sagt Precht: "Alle Experten sind sich einig, es ist viel, viel zu wenig. Und nicht mal dieses 'viel zu wenig' lässt sich realisieren." Lanz formuliert es ähnlich: "Alle sind der Meinung, es muss etwas geschehen, aber wenn etwas geschieht, dann gnade dir Gott!"

Zur Erklärung dieses Missstands bemüht Precht die Demografie, knöpft sich aber - ausgleichende Ungerechtigkeit? - diesmal nicht die "Hafermilch"-Fraktion vor, sondern deren Diskursgegenspieler: "Wir sind eine überalterte Gesellschaft." Da dürfe man sich "nicht wundern, dass wir eine Republik der Nörgler, der Verhinderer geworden sind". Zugleich schränkt er ein: "Große Teile der Jugend sind konservativer als die Über-60-Jährigen. Es ist keine reine Altersfrage. Aber es ist eine satte Gesellschaft, die ihr Hauptaugenmerk auf Besitzstandswahrung legt. Unsere Gesellschaft hat Angst vor Veränderung, weil sie viel zu verlieren hat."

Was die Gesellschaft in den Augen Prechts eigentlich bräuchte, "wären Bilder einer positiven Zukunft". Stattdessen regiere der Fatalismus. Daraus resultiere das Gefühl: "Die Geschichte der Menschheit ist eigentlich auserzählt. Auf allen Ebenen."

Lanz: "Wir sehen zu, wie woanders die Zukunft gestaltet wird"

Auserzählt sein könnte bald auch die Erfolgsgeschichte der deutschen Schüsselindustrie schlechthin. Lanz hat erfahren: Audi habe gerade mal ein erfolgreiches E-Auto auf dem chinesischen Markt und deshalb ein "riesiges Problem". Precht wirft ein: "Was ist die Utopie? Dass wir in der Lage sind, E-Autos eines schnellen Tages so günstig zu bauen wie die Chinesen jetzt?"

Lanz findet, genau das sei die Aufgabe. Precht nicht, er fordert ein Ende der Subventionen für die Automobilindustrie und fragt provokant: "Versuchen wir hier einen toten Gaul durchs Ziel zu reiten?" China werde den internationalen Markt mit billigen und guten E-Autos "überschwemmen".

Der Philosophie-Talk-Gastgeber ("Precht", ZDF) weiter: "Sag mir einen Grund, warum es in zehn Jahren noch eine deutsche Automobilindustrie geben sollte, die international konkurrenzfähig ist!" Lanz' Nerv ist getroffen: "Das meine ich! Wir leisten uns ständig abseitige Debatten und pumpen sie auf zu Glaubensfragen und sehen dabei zu, wie woanders die Zukunft schlicht und ergreifend gestaltet wird."

"Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die AfD noch zu entzaubern"

Immerhin: Die "Kreativität des Mittelstandes" sei nicht über Nacht verloren gegangen, meint Precht. Nur in der Politik sei der "Angststillstand riesengroß". Es müsse ein Ruck durch die Politik gehen, und die Medien könnten dabei eine "konstruktive Rolle" spielen. Der Philosoph nimmt sein Gegenüber listig in die Pflicht: "Könnt ihr nicht mal probeweise eine reine Wofür-Sendung machen, wo das Wort 'nicht' nicht fallen darf?"

Während der ZDF-Talker einer verbindlichen Zusage ausweicht ("Lasse Leute mit Allgemeinplätzen nicht davonkommen"), denkt Precht noch weiter. Sogar auf den Bundestag bezogen kann er sich ein solches Experiment vorstellen: "Das Parlament verpflichtet sich ein halbes Jahr lang, dem politischen Gegner nicht zu sagen, was er nicht tun soll, sondern nur positive Aussagen darüber zu machen, was man will." Markus Lanz ist aufgeschlossen: "Dann wird's für die AfD eng." Findet zum Abschluss der 100., aber sicherlich bei Weitem nicht letzten "Lanz & Precht"-Ausgabe auch Richard David Precht: "Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die Partei noch zu entzaubern."