Die letzte Staffel brachte einen Quotenrekord: "Wer weiß denn sowas?" dominiert das Vorabendprogramm der ARD. Kein Wunder, dass eine weitere, zehnte Staffel geplant ist. Moderator Kai Pflaume lädt wieder gemeinsam mit den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zum Miträtseln ein.

"Wer weiß denn sowas?" hat sich seit Jahren im ARD-Vorabendprogramm bewährt. Fans dürfen sich freuen, dass Moderator Kai Pflaume ab Oktober 2023 eine weitere Staffel der Quizshow präsentieren wird, an seiner Seite weiterhin die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton. Zuletzt konnte der Rätselspaß mit einem Quotenrekord aufwarten: Noch nie war die Sendung so erfolgreich wie in der neunten Staffel. Ein Marktanteil von durchschnittlich 19,0 Prozent (Daten bis einschließlich 1. Juni 2023) bei allen Fernsehenden bedeutete eine Verbesserung der bisherigen Bestmarke aus dem Jahr 2020 um einen Prozentpunkt.

"Das Wissensspiel ist bei Jung und Alt beliebt - und aus dem Vorabend nicht mehr wegzudenken", blickt Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend, auf die vergangene Staffel zurück. Bei dem Erfolg überrascht es nicht, dass weitere 130 neue Folgen für Herbst und Winter geplant sind. Die Produktion der zehnten Staffel soll Ende August starten, wie der Sender mitteilte.

"Wer weiß denn sowas?"-Jubiläumsstaffel geht bald an den Start

Das Team steht in den Startlöchern: "'Wer weiß denn sowas?' geht in die zehnte Staffel - ich freue mich auf das Jubiläum und viele unterhaltsame Sendungen mit Kai Pflaume und seinem Team! Schön, dass es weitergeht", wird Frank Beckmann in einer Pressemitteilung zitiert.