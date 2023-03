Vor knapp einer Woche gaben die Toten Hosen ein "Drei Akkorde für deine Spende!"-Konzert, um Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln: Dabei kamen 1,6 Millionen Euro zusammen. Doch damit nicht genug: Mit einer weiteren Charity-Aktion rufen sie für weitere Spenden auf.

Anfang Februar 2023 kostete eine Erdbebenkatastrophe im Süden der Türkei und im Norden Syriens zahlreichen Menschen das Leben, viele verloren ihr Zuhause und stehen vor dem Nichts. Aus diesem Grund gaben die Toten Hosen am Freitag, 24. Februar, das Benefiz-Konzert "Drei Akkorde für deine Spende!" in Düsseldorf, um Spenden für die Erdbebenopfer zu sammeln. Bisher wurde ein Spendenergebnis in Höhe von 1,6 Millionen Euro erreicht. Nun legt die Band mit einer weiteren Aktion nach.

Ab sofort bietet die Gruppe um Sänger Campino in ihrem Shop das "Drei Akkorde für deine Spende!"-Solidaritäts-Konzertposter an, welches für 20 Euro zu erwerben ist. Alle Plakate wurden von den Toten Hosen signiert. Die gesamten Einnahmen werden, nach Abzug der Produktionskosten, an Ärzte ohne Grenzen e.V., das Rote Kreuz und Medico International gesendet. Auf diese Weise soll die Arbeit der Hilfsorganisationen in Katastrophengebieten unterstützt werden.

Setlisten und eine Gitarre kommen unter den Hammer

Zusätzlich organisiert die Band mit ebay eine Benefizauktion. Unter anderem sollen unterschriebene Setlisten, eine signierte Gitarre und Dinge, die während des "Drei Akkorde für deine Spende"-Konzerts zum Einsatz gekommen sind, zur Versteigerung angeboten werden. Die Benefizauktion wird voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche starten.