Die Live-Inszenierung der Passionsgeschichte Jesu Christi in der Essener Innenstadt bescherte RTL 2022 kübelweise Häme in den sozialen Medien, aber auch solide Einschaltquoten. Nun soll "Die Passion" 2024 zurückkehren - mit neuer Besetzung.

"Die Passion" kehrt zurück! Bereits 2022 sorgte die Passionsgeschichte Jesu Christi, nachgestellt mit deutschen Casting-, Schlager und Soapstars in der Essener Innenstadt und "erzählt" von Bibelmaster Thomas Gottschalk, für Belustigung beim RTL-Publikum. Nachdem das Live-Event 2023 entfallen war, bestätigte der Sender nun eine Neuauflage im Jahr 2024 - samt neuer Besetzung. Offiziell bestätigt ist bislang nur der Erzähler: Schauspieler Hannes Jaenicke tritt an die Stelle von Thomas Gottschalk.

"In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern", erklärt Jaenicke, der 2024 live aus Kassel durch die Geschichte führen soll.

Nach Alexander Klaws: Wer wird der neue Jesus?

Welche Schauspieler im Stück selbst zu sehen sein werden, ist indes noch nicht bekannt. In der Rolle des Jesus spielte und sang Ex-DSDS-Gewinner Alexander Klaws. Schlagersängerin Ella Endlich gab Jesu Mutter Maria. Mark Keller verkörperte Judas, Henning Baum den Statthalter Pontius Pilatus. Weitere Auftritte hatten unter anderem Sila Sahin, Martin Semmelrogge, Wolfgang Bahro, Katy Karrenbauer, Nelson Müller und Reiner Calmund.

Eingekauft wurde das außergewöhnliche Event in den Niederlanden. Dort ist "Die Passion" seit Jahren ein fester Bestandteil im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.