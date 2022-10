Zuletzt versorgte der Streamingdienst Disney+ "Star Wars-"Fans mit Serien wie "Obi-Wan Kenobi" und "Andor". Nun soll das Franchise bald wieder auf die Kinoleinwand zurückkehren.

Die Geschichten aus einer "weit, weit entfernten Galaxis" sind noch lange nicht alle erzählt: Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, plant Disney, "Star Wars" im Dezember 2025 und Dezember 2027 auf die große Leinwand zurückzuholen. Dem US-Branchenmagazin zufolge stehen auch die Macher des ersten Films bereits fest. Demnach sei der erfolgreiche Drehbuchautor Damon Lindelof für das Skript verantwortlich, während "Ms. Marvel-"Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy den Film inszenieren soll.

Lindelof arbeite für den neuen "Star Wars"-Teil mit einem weiteren Autor respektive einer Autorin zusammen. Um wen es sich dabei handle, sei laut "The Hollywood Reporter" jedoch noch nicht bekannt. Der 49-Jährige war einer der Erfinder und Hauptautoren der Survival-Serie "Lost" (2004-2010) und war in der Vergangenheit bereits an der Produktion von Filmen wie "Star Trek Into Darkness" (2013) und "World War Z" (2013) beteiligt.

Regie führen soll die 1978 in Pakistan geborene Filmemacherin Sharmeen Obaid-Chinoy, die für ihre Dokumentarfilme und -serien bereits mit zwei Oscars und zwei Emmys ausgezeichnet wurde. Zuletzt wirkte sie an der MCU-Serie "Ms. Marvel" mit, die im Juni 2022 bei Disney+ startete.

Von was der geplante "Star Wars"-Film handeln soll, bleibt vorerst ein Geheimnis. 2019 war mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" das bislang letzte Mal ein Film der Reihe im Kino zu sehen. Auf Disney+ erschienen dieses Jahr die Serien "Obi-Wan Kenobi und "Andor".