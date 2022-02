Ein wenig müssen sich Fans noch gedulden: Im Herbst soll die langersehnte "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht" starten. Ein am Wochenende veröffentlichter Trailer sorgte jedoch bereits jetzt für Begeisterung.

Der Hype um das Amazon Prime Original "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" hält an. Beim Super Bowl in der Nacht zum Montag wurde der erste Teaser-Trailer veröffentlicht - und ging prompt durch die Decke: In den ersten 24 Stunden nach der Premiere wurde das Video sage und schreibe 257 Millionen Mal angesehen. Laut Amazon sei dies die höchste Klickzahl für einen Trailer, der während des Super Bowls veröffentlicht wurde. Eines ist somit auf jeden Fall klar: Das hohe Budget - "Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht" ist die bis dato teuerste Serie der Welt - macht sich bezahlt.

Im Herbst ist es so weit

In dem knapp 60-sekündigen Clip sind eine gigantische Stadt, bewaldete Hügel, aber auch eisige Berge zu sehen. Eine noch unbekannte Stimme fragt zudem: "Hast du dich nie gefragt, was uns noch da draußen erwartet? Es warten Wunder auf der Welt, jenseits unserer Pfade. Ich kann es spüren." Die Handlung siedelt sich tausende Jahre vor den Geschehnissen von J.R.R. Tolkiens "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" an. Amazon verspricht im Vorlauf unter anderem eine Geschichte über Königreiche, die "zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten" - und den "größten Bösewicht, der je Tolkiens Feder entsprungen ist".

Mehr als 20 Jahre ist es her, seit mit "Die Gefährten" der erste von insgesamt drei "Der Herr der Ringe"-Filmen (2001-2003) in die Kinos kam. Drei weitere Produktionen (2012-2014), die auf der ebenfalls von J. R. R. Tolkien verfassten Vorgeschichte "Der Hobbit" basierten, folgten. Die nun näher rückende Prequel-Serie hatte Amazon Prime bereits 2017 angekündigt. "Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht" soll am 2. September bei Amazon Prime Video starten.