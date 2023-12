Vor 30 Jahren lief die erste Folge des ARD-Boulevardmagazins "Brisant". Anlässlich des Jubiläums erwartet das Fernsehpublikum Anfang Januar eine besondere Ausgabe.

Seien es Nachrichten, Hintergrundgeschichten oder Gerüchte aus der Promi-Welt: "Brisant" nimmt sich dieser Themen an und findet damit seit Jahrzehnten ein öffentlich-rechtliches Publikum. Am 3. Januar 1994 lief die erste Folge des ARD-Magazins (Produktionsunternehmen: MDR), 2024 wird sas 30-jährige Bestehen gefeiert. "Wir sind stolz auf 'Brisant' und gratulieren zu diesem hochverdienten Jubiläum", freut sich Klaus Brinkbäumer, MDR-Programmdirektor Leipzig. Aus gegebenem Anlass hat sich der Sender etwas Besonderes einfallen lassen.

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, präsentieren die Moderatorinnen Marwa Eldessouky und Kamilla Senjo eine Sonderausgabe des Magazins (17.15 Uhr, Das Erste). Worum es genau gehen wird, verriet der Sender noch nicht. "'Brisant' ist immer am Puls der Zeit - und das bereits seit drei Jahrzehnten. Der MDR hat damit einen wahren Erfolgsschlager im Ersten geschaffen und erfindet sich immer wieder neu", erklärt MDR-Chefredakteurin Julia Krittian.

Das Erfolgsgeheimnis von "Brisant"

Warum "Brisant" nach all den Jahren immer noch so erfolgreich ist, weiß Marwa Eldessouky: "Mit der besonderen Mischung aus Information und Entertainment bietet 'Brisant' auch in schwereren Zeiten Raum für etwas Leichtigkeit. Und wenn gerade etwas Wichtiges passiert, schalten wir auch mal spontan live direkt dorthin - in Krisengebiete genauso wie zum roten Teppich in Cannes oder zu den Oscars in Los Angeles."

Dem stimmte auch ihre Kollegin Kamilla Senjo zu, die es besonders freut, wenn es gelingt, "die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Lächeln und einem positiven Gefühl in den Abend zu schicken" - trotz vieler Themen, die "emotional und manchmal auch aufwühlend" sind.

Darum ging es in der ersten "Brisant"-Ausgabe

Dass es sich bei "Brisant" um kein reines Klatsch-Magazin handelt, sondern Infotainment im Vordergrund steht, bewies die erste Folge: Hier wurden Hintergründe zu einer Flugzeugkatastrophe in Russland mit über 100 deutschen Passagieren genauer beleuchtet. In dieser Ausgabe stand der damalige ARD-Russlandkorrespondent Klaus Bednarz vor der Kamera.

Auch in Zukunft soll "Brisant" weiterhin "hintergründig, vielfältig und nah an den Menschen" sein, dennoch möchte sich das Team verstärkt den Themen "Mitmenschlichkeit, Diversität und Integration" widmen.

Anlässlich des Jubiläums sind Eldessouky und Senjo auch zu Gast in der MDR-Talkshow "Riverboat" (Freitag, 19. Januar 2024, 22.00 Uhr). In dieser Ausgabe dreht sich alles hauptsächlich um "Brisant". Weitere Gäste dieser Folge sind unter anderem der ehemalige "Brisant"-Moderator Axel Bulthaupt, Comedian Bülent Ceylan und die "In aller Freundschaft"-Darsteller Tan Caglar und Jascha Rust.