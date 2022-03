34 Jahre lang präsentierte er die "heute"-Nachrichten im ZDF. Claus Seibel genoss dabei nicht nur das große Vertrauen seines Arbeitgebers, sondern vor allem auch das des Publikums. Jetzt ist der gebürtige Gießener im Alter von 85 Jahren gestorben.

Claus Seibel präsentierte am 1. Juli 1971 zum ersten Mal die "heute"-Nachrichten im ZDF. Er blieb dem Sender und der Nachrichtensendung treu bis zum 3. April 2005, als er sich vom Bildschirm verabschiedete. Seibel arbeitete nach einem Studium der Germanistik und Geschichte in Marburg sowie der Publizistik und Theaterwissenschaften in Berlin zunächst als Volontär für den Hessischen Rundfunk. Von 1963 bis 1971 war er dort als Nachrichtenredakteur, Chef vom Dienst der Hörfunknachrichten und als Sendeleiter tätig. Dann wechselte er zum ZDF.

"Sein Stil zurückhaltender Verbindlichkeit setzt Maßstäbe bis heute"

ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey würdigte in einer Mitteilung des Senders Claus Seibel als "verlässlichen und einprägsamen Begleiter", der die Zuschauerinnen und Zuschauer über das Weltgeschehen informierte. "Sein Gesicht wird in Erinnerung bleiben, sein Stil zurückhaltender Verbindlichkeit setzt Maßstäbe bis heute."