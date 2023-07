Gesünder sporteln - oder wenigstens so wirken - mit Leonardo DiCaprio! Der Hollywood-Superstar hat rund 4,5 Millionen Euro in eine britische Schuhfirma investiert, die vegane Sneaker aus recyceltem Bambus, Schaumstoff und Gummi herstellt.

In der letzten Zeit wurde Leonardo DICaprio (48) häufiger in London gesichtet. Aber das lag nicht ausschließlich an Supermodel Neelam Gill (28), mit der der Hollywood-Star unter anderem beim Dinner-Date im angesagten Restaurant "Chiltern Firehouse" gesichtet wurde. Vielmehr ging der Oscar-Preisträger bei der Schuhfirma LØCI ein und aus. Mit gutem Grund: DiCaprio hat rund 4,5 Millionen Euro in die Firma investiert, die vegane Sneaker produziert.

Das finanzielle Engagement DiCaprios wurde von "Daily Mail" enthüllt und von Emmanuel Eribo (40), einem der vier Gründer der Schuhfirma, bestätigt: "Leonardo DiCaprio ist einer unserer Investoren. Er ist ein absoluter Star und sieht die Welt genauso, wie wir sie sehen." Nämlich als Welt, die in Gefahr ist und, wo immer möglich, geschützt werden muss. Der Beitrag von LØCI: Die Firma stellt vegane Sneaker aus recyceltem Bambus, Schaumstoff und Gummi her und verarbeitet pro Schuhpaar 20 Plastikflaschen, die aus den Ozeanen der Welt gefischt wurden.

CEO über Leonardo DiCaprio: "Ein Segen, ihn im Team zu haben"

LØCI wurde 2021 von Eribo und drei weiteren Londonern gegründet. Neben DiCaprio sind auch Martin Ott und James Carnes, zwei ehemalige Top-Manager von adidas eingestiegen. Eribo schätzt aber vor allem die Zusammenarbeit mit DiCaprio als wegweisend ein. "Es ist ein absoluter Segen, ihn im Team zu haben", sagte Eribo und wies auf DiCaprios Ernsthaftigkeit hin: "Er hätte das nicht tun müssen." Das Investment zeige deutlich, dass es um etwas gehe, das dem Hollywood-Hero am Herzen liege.

Das bestätigt DiCaprio in seinem offiziellen Statement: "Ich bin stolz darauf, Investor von LØCI zu sein, einer Marke, die sich der Minimierung ihrer Umweltauswirkungen verschrieben hat und sich auf die Herstellung tierversuchsfreier, ethischer Schuhe konzentriert."

Seit 25 Jahren kämpft Leonardi DiCaprio für die Umwelt

DiCaprio belässt es nicht bei Geldzahlungen, sondern nutzt sich selbst als Testimonial, um der Marke LØCI in der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit zu bescheren. In St. Tropez und New York wurde er bereits mit LØCI-Sneakern an den Füßen gesichtet - und von Paparazzi abgelichtet. Die Bilder gehen um die Welt - und mit ihr die Botschaft: LØCI. Inzwischen wurden auch schon Schauspielerin Lily James und die englische Prinzessin Eugenie, die Nummer elf der britischen Thronfolge, mit LØCI-Schuhen gesichtet.

Leonardo DiCaprio ist seit vielen Jahren einer, der sich für Umweltschutz und Umweltbewusstsein einsetzt. 1998, im Alter von 24 Jahren, gründete er die Leonardo DiCaprio Foundation, die gegen die globale Erwärmung kämpft. 2014 wurde er zum UN-Friedensbotschafter ernannt und hielt im selben Jahr sogar die Eröffnungsrede beim UN-Klimagipfel in New York.

Sogar als ihm 2016 der Oscar für "The Revenant - Der Rückkehrer" verliehen wurde, griff der Vegetarier in seiner Dankesrede das Thema Umwelt auf. Die globale Erwärmung sei real und die drängendste Bedrohung für die Menschheit, warnte der Schauspieler damals.