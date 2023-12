"Sie hat mir das Leben gerettet": Bei einer Veranstaltung bedankte sich Madonna bei einer Freundin, nachdem sie im Juni ins Krankenhaus eingeliefert worden war und laut zwei Tage in einem künstlichen Koma lag.

Der Vorfall schockierte ihre Fans: Im Juni wurde Madonna ins Krankenhaus eingeliefert. Ein mehrtägiger Aufenthalt auf der Intensivstation war die Folge eines Ohnmachtsanfalls. Nun sprach die 65-Jährige bei einem Auftritt am Samstag im Barclays Center in Brooklyn, New York, offen über das Erlebte und gab private Details preis. Sie habe "48 Stunden im künstlichen Koma" gelegen. Wie "Entertainment Weekly" berichtet, teilte ein Fan ein Video auf X (früher Twitter), auf dem Teile einer emotionalen Dankesrede der "Like A Virgin"-Sängerin zu hören sind.

"Es sind heute Abend einige sehr wichtige Leute im Raum, die mit mir im Krankenhaus waren", verriet sie. Es gebe eine sehr wichtige Frau, die sie ins Krankenhaus geschleppt habe, "Ich wurde auf dem Boden meines Badezimmers ohnmächtig und wachte auf der Intensivstation auf. Danke, Shavawn. Sie hat mir das Leben gerettet", bedankte sich Madonna bei ihrer engen Bekannten.

Auch über die Fürsorge ihrer Kinder habe sich die vielfache Mutter sehr gefreut, wie sie bei der Show erzählte: "Es gab ein paar Dinge, an die ich dachte, als ich das erste Mal wieder zu Bewusstsein kam und meine sechs unglaublichen Kinder um mich herum sitzen sah", erinnerte sie sich und ergänzte halb im Scherz: "Übrigens musste ich fast sterben, um alle meine Kinder in ein Zimmer zu bekommen".

"Ein verdammtes Wunder , dass ich jetzt hier bin": Madonna erinnert sich an schwierige Zeit

Nach einer Auftrittspause im Zuge ihrer Genesung konnte sie im Oktober ihre "Celebration"-Tournee fortsetzen. "Vor weniger als vier Monaten lag ich in einem Krankenhaus und war bewusstlos, und die Leute dachten nach und sagten voraus, dass ich es vielleicht nicht schaffen würde", sagte sie bei ihrem Comeback. "Es ist also ein verdammtes Wunder, dass ich jetzt hier bin." Für die zweite Chance sei sie sehr dankbar.

Über ihren Krankenhausaufenthalt erfuhren ihre Fans im Juni zunächst durch ihren Manager Guy Oseary, er machte die Nachricht zunächst auf Instagram öffentlich und sprach von einer "schweren" bakteriellen Infektion. Die Betroffene selbst gab erst einige Wochen später Entwarnung auf Social Media. "Ich bin auf dem Weg der Besserung und unglaublich dankbar für all die Segnungen in meinem Leben."