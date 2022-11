Im Alter von 15 Jahren wurde Ute Freudenberg einst als Sängerin entdeckt. Mehr als ein halbes Jahrhundert später will sich der mittlerweile 66-jährige Schlagerstar nun von der Bühne verabschieden - und auf eine letzte große Tournee durch Deutschland gehen.

Mit 66 Jahren fängt bekanntlich das Leben an. In Ute Freudenbergs Fall handelt es sich dabei wohl um das Leben außerhalb des Rampenlichts: Wie die Sängerin im Interview mit dem MDR-Radiosender "Meine Schlagerwelt" ankündigte, soll nach mehr als fünf Jahrzehnten auf der Bühne Schluss sein - und zwar schon 2023. "Die Tour im nächsten Jahr wird definitiv die letzte Tournee meiner Karriere werden", verriet Freudenberg. "Und das Album, was ich gerade erarbeite, das wird auch das letzte Album meiner Karriere werden."

Die studierte Musikerin, die im Januar 1956 im thüringischen Schöndorf das Licht der Welt erblickte, wurde 1971 im Alter von 15 Jahren als Gesangstalent entdeckt. Mit der Rockband Elefant und dem Song "Jugendliebe" hatte sie 1980 ihren Durchbruch in der DDR - seither gilt sie als feste Instanz in der Schlagerbranche.

Im Februar hatte Freudenberg in der MDR-Talkshow "Riverboat" bekannt gemacht, an Parkinson zu leiden. Die Diagnose habe sie bereits im Mai 2018 erhalten. Nachdem sie die Krankheit vier Jahre lang geheim gehalten hatte, habe sie sich Anfang des Jahres dazu entschlossen, mit offenen Karten zu spielen. Damals erklärte der Schlagerstar: "Ich musste doch mit der Situation auch erst mal klarkommen."

"Stark wie nie - 50 Jahre live - Die Abschiedstournee": Termine im Überblick