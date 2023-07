Das Publikum erwarte "ein abwechslungsreiches Programm": Das ZDF würdigt Roland Kaiser anlässlich seines 50-Jahre-Jubiläums mit einer großen Musikshow. Moderiert wird die Sendung von Giovanni Zarrella.

Wenn das ZDF die ganz großen Schlagerstars feiert, ist er inzwischen so etwas wie der Zeremonienmeister: Giovanni Zarrella moderierte 2022 bereits eine Samstagabendshow, in der sich alles um Andrea Berg und ihr damaliges Bühnenjubiläum drehte. Gut ein Jahr nach "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" soll der 45-jährige Entertainer und ehemalige Bro'Sis-Sänger die nächste Schlagergröße hochleben lassen: Roland Kaiser.

Der vollständige Titel der geplanten Show: "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser". Am 15. Dezember soll in der Baden-Arena in Offenburg die "öffentliche" Generalprobe stattfinden, am 16. Dezember folgt dann die TV-Aufzeichnung. Der Kartenverkauf für die beiden Veranstaltungen startete am 24. Juli, ein konkreter Sendetermin ist noch nicht bekannt. Wie aus einer Pressemitteilung zu "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" hervorgeht, ist die Ausstrahlung "für den Jahresbeginn 2024" im ZDF geplant.

Roland Kaiser: "Mindestens" 50 Konzerte pro Abend

In der Jubiläumsshow blickt Giovanni Zarrella ausgiebig auf die "außergewöhnliche Erfolgsgeschichte" von Roland Kaiser zurück. Das Publikum erwarte laut Ankündigung "ein abwechslungsreiches Programm mit den größten Hits des Kaisers, gesungen von Künstlerkolleginnen und -kollegen, exklusiven Live-Momenten und vielen hochkarätigen Gästen".

Erst kürzlich begann auch Roland Kaiser selbst, für sein großes Bühnenjubiläum 2024 zu werben. Im Sommer 2024 wolle er seine bisherige Karriere "im Rahmen einer ganz besonderen Live-Tournee" feiern, wie er bei Instagram ankündigte. Neben diversen Open-Air-Veranstaltungen sind erstmals in der Laufbahn von Roland Kaiser auch einige Stadionkonzerte geplant. Sein Produktionsteam habe sich für die Jubiläumstour "einige sehr besondere Dinge ausgedacht", lässt sich Kaiser in einer Ankündigung des Veranstalters zitieren. Der Sänger möchte bei seiner "RK 50 / 50 Jahre - 50 Hits!"-Tour jeden Abend "mindestens" 50 seiner bekanntesten Lieder anstimmen.