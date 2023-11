Statt gestresster Autofahrer gab es heute vor 50 Jahren gut gelaunte Fußgänger und Fahrradfahrer auf deutschen Straßen und Autobahnen. Grund dafür waren vier bundesweite Sonntagsfahrverbote, die während der Ölkrise 1973 verhängt wurden. Der Symbolcharakter überwog das Einsparpotenzial.

Heute vor 50 Jahren herrschte gähnende Leere an Orten, an denen sich sonst Laster und Autos drängten. Am 25. November 1973 kam es zum ersten von vier Sonntagsfahrverboten auf deutschen Straßen und Autobahnen. Ein symbolträchtiger Akt.

Mit der bundesweiten Maßnahme reagierte die damalige Regierung unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) auf ein Embargo der Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC). Die vornehmlichen arabischen Lieferanten beschlossen am 17. Oktober, weniger Öl in die westlichen Industrieländer zu liefern, damit diese im Zuge des Jom-Kippur-Kriegs Druck auf Israel ausüben und die Unterstützung für den jüdischen Staat einstellen würden.

Der Boykott löste eine Konjunkturkrise in der stark vom arabischem Öl abhängigen Bundesrepublik aus. Die Folge waren Kurzarbeit, verlängerte Ferien und ein wirtschaftlicher Abschwung. Verkehrsfreie Sonntage sollten zum Ölsparen beitragen, doch der Effekt war gering. Aber die Fahrverbote dienten auch dazu, der Bevölkerung den Ernst der Lage vor Augen zu führen. 1973 gab es in Westdeutschland knapp 230.000 Arbeitslose, ein Jahr später wurde bereits die Millionenmarke geknackt.

Rollschulaufen und Fahrradfahren am Autobahnkreuz

Für die ins Auto vernarrten Bundesbürger hatte das Sonntagsfahrverbot aber auch Ereignis-Charakter: Viele nutzen die leeren Asphaltpisten, um dort Rollschuh oder Fahrrad zu fahren oder mit Familie und Kinderwagen einen Spaziergang zu unternehmen. Selbst gezeltet wurde auf dem Asphalt.

Bereits in den Wochen zuvor sorgten stark gestiegene Ölpreise für eine Sensibilisierung der Autofahrer. Panikkäufe aus Angst, die Öllieferungen würden für längere Zeit ausbleiben, ließen Tankstellen rasch austrocknen. Daher wurde das Sonntagsfahrverbot überwiegend positiv von den Deutschen aufgefasst.

So verliefen auch die weiteren drei autofreien Advent-Sonntage am 2., 9., und 16. Dezember 1973 äußerst harmonisch. Ausnahmen vom Fahrverbot gab es nur für Einsatzfahrzeuge und Fahrer mit Sondergenehmigungen, wie etwa Ärzte. Wurden am ersten autofreien Sonntag noch 1.300 Fahrer ohne Fahrgenehmigung erwischt, waren es am Sonntag darauf nur noch 222.

Da sich die Öleinsparungen durch die verkehrsfreien Sonntage allerdings in Grenzen hielten, blieben die Fahrverbote nur auf vier Sonntage beschränkt. Währenddessen schaute sich die Bundesregierung nach anderen Energiequellen um, um die Abhängigkeit vom arabischen Öl zu verringern. So beschloss sie bereits im Dezember die Planung und den Bau von 40 Kernkraftwerken.

Drohen heute weitere Sonntagsfahrverbote?

Im Zuge der durch den Ukrainekrieg verursachten Preissteigerungen bei Öl und Gas wurde seitens der Politik abermals über Sonntagsfahrverbote in Deutschland diskutiert. Kraftstoffeinsparungen werden von Experten vorausgesagt. Kritiker merkten jedoch an, dass diese Einsparungen vergleichsweise gering seien und es sich um die gleiche Symbolpolitik wie 1973 handeln würde. Ein bundesweites einheitliches Tempolimit böte indes Potenzial für deutlich höhere Kraftstoffeinsparungen und würde darüber hinaus die Abgas- und Lärmbelästigung nachhaltig reduzieren und die Verkehrssicherheit erhöhen. Deshalb wird das Tempolimit immer wieder diskutiert, Sonntagsfahrverbote sind dagegen vom Tisch.

Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw

Das Sonntagsfahrverbot ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw. Denn in Deutschland dürfen schon seit 1. Mai 1956 Lkw, die ein Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen überschreiten oder einen Anhänger haben, an Sonn- und bundesweiten Feiertagen zwischen 0 und 22 Uhr nicht auf die Straße. Ausgenommen sind Lkw, die verderbliche Ware wie etwa Lebensmittel transportieren oder der kombinierte Güterverkehr Schiene-Straße beziehungsweise Hafen-Straße. Außerdem kann in bestimmten Fällen eine behördliche Ausnahmegenehmigung eingeholt werden, etwa wenn es sich um Fahrzeuge handelt, deren beförderte Gegenstände zum Inventar gehören, etwa Film- und Schaustellerfahrzeuge.

Anders als die vier Sonntagsfahrverbote von 1973 soll das Sonn- und Feiertagsfahrverbot auch nicht dem Einsparen von Öl dienen, sondern vor allem Verkehrswege entlasten, die an Wochenenden ein erhöhtes privates Verkehrsaufkommen aufweisen. Zusätzlich soll das Fahrverbot auch für die Einhaltung der Sonntagsruhe Sorge tragen und die Lärm- und Abgasbelastung während der Wochenendruhe reduzieren.

Während Juli und August jeden Jahres griff zusätzlich die Fernreiseverordnung für bestimmte Autobahnstrecken und Bundesstraßen. Diese weitet das Fahrverbot für Lkw auf Samstage zwischen 7 und 20 Uhr aus, um den privaten Fernreiseverkehr während der Ferienzeiten zu erleichtern und die Verkehrsauslastung zu verringern.